Espetáculo "Sementes" é apresentado em Plataforma, em julho

A Companhia de Arte Loucamotivação apresenta o espetáculo "Sementes, uma aventura teatral em busca da terra fértil", no Centro Cultural Plataforma, no Subúrbio Ferroviário de Salvador, nos dias 17 e 18 de julho, às 20h e 17h, respectivamente. Os ingressos custam R$ 5 (valor único).

Composta por nove peças (esquetes), as apresentações demonstram um conteúdo altamente poético.

"O Semeador", peça que dará ínicio às apresentações, traz um humor ingênuo e é a introdução para todas as demais esquetes que serão exibidas. Simbolicamente, cada enquete representa uma semente a ser plantadas pelas mãos dos atrapalhados mensageiros, Risadinha e Alegria.

A encenação é resultado de um processo que reuniu diversos trabalhos desenvolvidos pela Companhia de Arte Loucamotivação - idealizada no ano 2012 por um grupo de jovens do bairro de Pirajá -, no ano de 2014.

adblock ativo