Espetáculo Sarau Negro realiza sétima edição neste sábado

O espetáculo Sarau Negro acontece neste sábado, 27, as 18h, no Auditório Mário Gusmão, situado na sede do Instituto ComVida, em Camaçari. O evento é realizado pelo Coral e Grupo Teatro ComVida e tem como tema “Minha História Negra – Força, Magnitude e Ancestralidade”.

Co-dirigido pela professora de canto e coordenadora pedagógica do Instituto, Itana Rosa, e pela atriz e diretora de teatro Mirela Matos, o evento pretende realizar uma celebração das artes e da cultura das periferias e contará com a participação de jovens de outras comunidades, como Cajazeiras.

O projeto é pensado como ação de fortalecimento da cultura negra e conta com participação de personalidades negras da Bahia e do Brasil, a exemplo do compositor e poeta Jorge Portugal; da Secretária de Políticas para as Mulheres do Estado, Olívia Santana; os cantores Dão e Lazzo Matumbi; o cartunista Cau Gomez; o ator Luis Miranda; a Defensora Pública do Estado da Bahia, Vilma Reis; a atriz Clara Paixão; o artista plástico Marcos Costa e a psicóloga Vera Santos.

