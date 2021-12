Espetáculo Ruína dos Anjos aborda a invisibilidade social

A Outra Companhia de Teatro se inspirou na obra A Missão, do autor alemão Heiner Müller (1929-1945), que fala do cenário de um mundo pós-guerra, para a construção do novo espetáculo cênico.

Trata-se de Ruína dos Anjos, que tem pré-estreia nesta terça-feira, 15, às 20 horas, na Casa da Outra, Politeama de Cima, dentro do Festival Latino-americano de Teatro da Bahia (Filtebahia 2015).

A montagem, de acordo com Luis Antonio Sena Junior, que assina criação e dramaturgia, é um espetáculo de teatro de rua "com o diferencial de que é itinerante". A invisibilidade social de desvalidos, a questão de gênero e violência são temas abordados.

Teatro documentário

Focando no teatro documentário, o grupo que há dois anos se estabeleceu no espaço cultural A Casa da Outra, localizado no Politeama de Cima, começou a perceber que a área registrava muitos casos de furtos e violência.

"Assim, em vez de montar Müller, resolvemos falar de nossa realidade, do nossa cotidiano, apresentando seis personagens que simbolizam moradores da área", afirma Luis Antonio, que também atua.

Personagens

O público verá, como personagens, um travesti, um traficante que se apresenta como pastor evangélico; uma artista de rua que cospe fogo; um vendedor de cafezinho que é paraplégico; um mendigo, catador de lixo; além de um ex-militar, conhecido pelo histórico de violência e abusos.

O espetáculo sai do Politeama, atravessa a Avenida Sete e retorna à Casa da Outra. De acordo com o encenador, "o maior desafio foi o de manter na rua a crueza das situações que acontecem na área".

Desafiador

Já o ator Roquildes Junior, que representa o traficante que se veste de pastor evangélico, acrescenta: "Este processo foi bem desafiador. A ideia inicial era apresentar o espetáculo dentro do antigo cinema Arte, mas não conseguimos negociar com o dono do local," frisa.

E complementa: " No antigo projeto, convidamos representantes do Teatro da Vertigem (São Paulo) e Teatro do Concreto (Brasília) para falar da experiência de trabalhar em espaços não tradicionais. Foi eles que sugeriram que fossemos para a rua".

Ele também afirma que depois da pré-estreia do Filte, o grupo vai estrear no dia 22 de outubro, acrescentando que todos os personagens foram frutos de observações do grupo diante de pessoas "reais".

A Outra Companhia de Teatro surgiu em 2004. Ao longo de sua trajetória, encenou 13 espetáculos, circulando por diversas cidades brasileiras, além de ter participado de diversos festivais.

