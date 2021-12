Espetáculo "Revelo" batalha por uma versão cinematográfica

Dois homens querem se casar em uma cerimônia religiosa tradicional. Tudo vai bem, até que na hora do casamento um convidado arma uma baita confusão, trazendo à tona revelações do passado. O mote do espetáculo teatral "Revelo", que recentemente integrou a programação do Festival Latino-Americano de Teatro (FilteBahia 2015), poderá ter versão cinematográfica.

A equipe de produção lançou campanha de financiamento coletivo para custear sua produção em versão cinematográfica, através da plataforma digital Catarse, maior site de crowdfunding brasileiro, que arrecadou mais de R$ 5 milhões para mais de 500 projetos em todo o Brasil, no ano passado.

A campanha que entrou no ar no dia 5 de setembro tem 60 dias para captar ao menos R$ 60 mil para que a ideia seja viabilizada em um filme de longa-metragem.

Oito mãos

A produtora Susan Kalik dividirá a direção com Thiago Romero, diretor da peça. No elenco, além dos atores Antonio Marcelo, Daniel Arcades, Fernando Ishiruji, Gustavo Nery e Ricardo Albuquerque, presentes na montagem teatral, também serão convidados outros atores da cena baiana.

"O roteiro está sendo adaptado a oito mãos. Participam além de mim e Thiago Romero, o autor do texto, Daniel Arcades e o roteirista Thiago Gomes", informa Susan.

"O longa discutirá a questão da homofobia e vai mostrar um novo olhar sobre Salvador que foge da imagem da Terra da Felicidade, tão veiculada em propagandas de turismo" complementa.

Discurso

Já o diretor Thiago Romero diz que além da diferença de linguagem (cinema e teatro), o filme quer ampliar o discurso discutido na peça, uma produção do Teatro da Queda.

"Só esperamos que a gente consiga o montante para viabilizar o longa, que é o mínimo, já que os atores abriram mão de cachê", diz Susan Kalik.

Quem quise ajudar e gostou da ideia, basta acessar o site do projeto no Catarse: www.catarse.me/pt/revelo.

