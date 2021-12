Espetáculo reúne Fábio Porchat e Miá Mello no TCA

"Como é a história de um casal, toda pessoa que já teve uma relação se identifica", avalia Fábio Porchat o sucesso de Meu Passado Me Condena – A Peça. Ao lado de Miá Mello, o comediante sobe ao palco do Teatro Castro Alves, neste sábado, 14, às 21h, para uma única apresentação do espetáculo que inicia turnê pelo Nordeste.

Meu Passado Me Condena nasceu como série de TV exibida pelo canal Multishow em 2012. No ano seguinte, ganhou as telas de cinema e foi a segunda maior bilheteria nacional, ao ultrapassar três milhões de expectadores. Em 2014, ganhou adaptação para o teatro e se tornou um dos espetáculos de maior sucesso no eixo Rio de Janeiro-São Paulo.

A peça se passa antes do filme e do seriado. Miá e Fábio se conhecem na fila do banheiro de uma festa e um mês depois se casam. Ao chegar em casa, depois da festa da união matrimonial, começam a discutir a relação.

"O público ri sem parar, é uma comédia rasgada. Quem assiste começa a falar: 'é assim mesmo', 'eu vivi isso', 'meu marido é assim', 'minha esposa é assim'. Quanto mais o povo se identifica mais sucesso é. Isso ajuda explica seguirmos na estrada desde 2014 apresentando o espetáculo", afirma Porchat.

Sintonia

A sintonia entre Miá Mello e Fábio Porchat é um dos segredos do sucesso de Meu Passado Me Condena em todas as plataformas. É normal as pessoas acharem que os dois são casados na vida real. A única coisa do mundo concreto presente na ficção é o nome de cada personagem. Miá Mello é Miá. Fábio Porchat é Fábio. O resto é tudo imaginação da cabeça de Tati Bernardi, responsável pelo texto do espetáculo.

"Miá é uma grande parceira, topa tudo, levanta a bola como ninguém. Criamos uma química, uma interação forte. Nossa parceria nunca passou pelo campo da competição, um querendo aparecer mais que o outro. Ao contrário, é sempre um levantando a bola do outro", ressalta o humorista.

"E o público percebe isso. Saca que tem uma coisa boa entre nós. Nunca brigamos durante esses cinco anos que trabalhamos juntos. Nunca tivemos uma discussão. Isso faz com que pareça ainda mais que somos um casal de verdade", completa.

Fábio Porchat busca construir com a toda a equipe a mesma sintonia construída com Miá Mello. "Quando convidei a Inês Viana para dirigir o trabalho, queria que tudo continuasse em casa, para que não houvesse uma descaracterização do projeto. A Inês é atriz, que deu vida a personagem Suzana no filme e na série, logo ela entende como é o clima por dentro. Sem contar que é uma excelente diretora teatral que consegue deixar o clima solto e leve para que possamos nos divertir em cena", explica.

A mesma situação acontece com o texto da peça. "Tati Bernardi também assinou os roteiros da série e do filme. É um texto divertido e inspirado. Fizemos uma média, a cada 11 segundos as pessoas soltam gargalhadas. Essa sintonia entre a equipe faz com que tudo flua bem", comemora Porchat.

Outros projetos

Se você liga a televisão, Fábio Porchat está lá diariamente com o Programa do Porchat, na TV Record. Se vamos navegar na internet damos de cara com o moço carioca e seus amigos do Porta dos Fundos, o quinto maior canal brasileiro no YouTube com mais de 13 milhões de inscritos. Quem costuma ir ao cinema, já assistiu o humorista em mais de dez longas-metragens. Até o ano passado, tinha uma coluna mensal no Estadão, tradicional jornal impresso do país.

Fábio Porchat é multimídia. Transita com traquilidade por diferentes plataformas. Faz várias coisas ao mesmo tempo, sempre preocupado com a qualidade do que produz.

"Sou uma pessoa agitada e não consigo fazer apenas uma coisa de cada vez. Contudo, fico de olho no que produzo, porque fazer muita coisa não é sinal de que estou fazendo a coisa bem. Fico atento com a qualidade. Por enquanto, o público tem gostado. Isso é ótimo e fico feliz em conseguir fazer o que gosto em todas as plataformas", frisa o humorista.

Em dezembro, Porchat retorna, ao lado de Rosana Hermann, com a quarta temporada de Porta Fora, programa de viagens do Porta dos Fundos. Renovou o contrato com a TV Record por mais dois anos, "o Programa do Porchat segue firme e forte", festeja. E continuará sua caminhada pelo Brasil com o espetáculo Meu Passado Me Condena - A Peça.

Os ingressos para o espetáculo custam R$ 120 e R$ 60 (filas A a P), R$ 100 e R$ 50 ( Q a Z3) R$ 80 e R$ 40 (Z4 a Z11) e podem ser adquiridos na bilheteria do teatro.

*Sob a supervisão do editor-coordenador Marcos Casé

