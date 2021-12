Espetáculo 'Retratos Imorais' encerra temporada de agosto no Teatro Sesi

O espetáculo Retratos Imorais faz as duas últims apresentações de agosto neste sábado, 25, e domingo, 26, às 16h, no Teatro Sesi Rio Vermelho. Em setembro, a peça volta ao mesmo espaço com mais duas sessões, nos dias 9 e 16, às 20h. Os ingressos custam R$ 30 e R$ 15 e estão à venda no Sympla e na bilheteria do local.

A montagem é inspirada em dois contos do escritor cearense Ronaldo Correia de Brito - Mãe em Fuligem de Candeeiro e Mãe numa Ilha deserta – e traz o premiado ator baiano João Guisande em dois personagens opostos: Edmundo e Marivaldo, que compartilham em cena uma solidão conhecida por muitos, moradores de ilhas desertas e paisagens de aglomerados.

Edmundo, personagem da primeira história, aceitou o “emprego” de faroleiro numa ilha depois de uma desilusão amorosa. Revive o drama da afetividade, da masculinidade, do ser ou não aceito. Edmundo tem por obrigação acender um farol que deve guiar navegantes desconhecidos. Põe luz nas trevas, tenta clarear o escuro de si mesmo e dos outros. São retratos de contradições, opostos inexplicados, resíduos de marés, tempestades e anoiteceres.

Marivaldo, personagem da segunda história, é feminino. Tem a alma delicada tocada pelas memórias absurdas da mãe. Procura o seu encontro na pintura de retratos em fuligem de candeeiro. “Ambos são invenções, podem ser pressentidos ou imaginados. Ao elaborar seus retratos lhes roubamos a identidade ou os deixamos sem rostos. Reinventamos suas almas. Partilhamos solidões preenchidas por vazios e imagens reinventadas em intervalos poéticos”, explica Guisande.

Intercâmbio

Integrante do grupo Toca de Teatro desde 2012, João Guisande é ator, formou-se em Artes Cênicas – Interpretação Teatral pela UFBA. Há quatro anos circula entre Brasil e Portugal com seus espetáculos, desenvolvendo projetos (oficinas, montagens, residências artísticas) com crianças, jovens e adultos com a Associação Malazartes, da qual é integrante.

Entre os seus trabalhos pode-se destacar: Amnésis (Direção: Meran Vargens) no qual recebeu o prêmio de melhor ator no Festival de Blumenau-SC, Bululú (Direção: Moncho Rodriguez) premiado como Melhor ator no Prêmio Braskem de Teatro 2016, Malva Rosa (Direção: Allison de Sá), indicado ao Prêmio Braskem de Teatro 2017.

