Espetáculo retrata diferenças entre classes sociais com humor

O Teatro Jorge Amado recebe neste fim de semana a comédia 'Pão com Ovo', que já foi assistida por mais de um milhão de espectadores em todo o país. O espetáculo da Santa Ignorância Cia de Artes, que será apresentado neste sábado, 1º, às 20h, e domingo, 2, às 19h, utiliza o bom humor para retratar os costumes das diferentes classes sociais.

Os ingressos custam R$ 50 e R$ 25 e estão à venda no site Ingresso Rápido.

Com texto de Adeílson Santos e César Boaes, que também assina a direção, a montagem traz a história das amigas de infância Dijé e Clarisse, que se conheceram na escola e perderam o contato ao longo do tempo.

Dijé é moradora de um bairro da periferia e vive com o marido Zé Maria. Já Clarisse é uma emergente alpinista social e frequenta lugares sofisticados da cidade. As velhas amigas se reencontram e falam de suas vidas e detalhes do cotidiano com humor. Além disso, as personagens contam de forma cômica a diferença de atendimento em empresas públicas e privadas.

