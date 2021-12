Espetáculo questiona com humor as receitas prontas da boa relação afetiva

Duas amigas invadem a casa de uma blogueira, autora de um livro que tem respostas satisfatórias para uma vida plena e feliz a dois. Elas querem conselhos amorosos, mas só que se deparam com uma realidade bem diferente do que esperavam encontrar.

Este é o mote do espetáculo 10 Coisas que Não te Contaram Antes do Casamento, que chega a Salvador para apresentação no Teatro Modulo, sábado e domingo, às 20 horas. Pablo Diego assina dramaturgia e direção da peça.

“Trata-se de uma comédia que mostra os percalços da vida afetiva e discute o empoderamento feminino. O público vai se identificar com as situações hilárias”, garante o ator Tiago Pessoa, que é baiano, mas construiu a carreira de intérprete teatral no Rio de Janeiro.

Tiago, que depois migrou para São Paulo e é um dos proprietários do Teatro Augusta, atua ao lado de Almir Martins, Delídia Duarte, Luciana Garcia, Paulo Tardivo e Sullivam Sena.

Personagens

Não faltam no espetáculo a sonhadora e aquela que fantasia uma relação amorosa fora do casamento.

Há também o noivo machista e o fracassado e frustrado marido da autora de sucesso, que vende uma realidade bem distante da vida real dela. A mulher que sofre com as brigas domésticas também é representada na montagem que, segundo Tiago, aposta na leveza para questionar o que seria uma relação perfeita.

O ator afirma que a peça indaga, entre outras questões, se o sexo entre os casais diminui com o passar dos anos e com o nascimento dos filhos.

>> 10 COISAS QUE NÃO TE CONTARAM ANTES DO CASAMENTO / SAB E DOM, 20 HORAS / TEATRO MÓDULO / (71) 2102-1350 / AV. PROF. MAGALHÃES NETO, 1.177, PITUBA / R$ 50 E R$ 25 (MEIA)

adblock ativo