Espetáculo "Que os outros sejam o normal" estreia no Teatro Vila Velha

Estreia no dia 19 de setembro, no Teatro Vila Velha, o espetáculo ‘Que os outros sejam o normal’, de Djalma Thürler. A curta temporada segue até o dia 23, com sessões de quarta a sábado, às 20h, e domingo, às 19h. Os ingressos custam R$ 30 e R$ 15 e estão à venda no site Ingresso Rápido.

A montagem traz um olhar crítico pelo mundo contemporâneo, suas mazelas, sua desordem aparente, a partir da interpretação de Duda Woyda e Mariana Moreno. Há um cenário vazio, objetos expostos, dois atores e um protesto em alusão ao texto da atriz trans sudaca, Susy Shock: “Reivindico o meu direito de ser um monstro e que os outros sejam o normal”.

Com a estreia da nova peça, a Companhia Ateliê Voador interrompe o ciclo de quatro monólogos que circulam pelo país. O último deles, “Uma mulher impossível”, foi indicado a quatro categorias no Prêmio Braskem de Teatro 2017 e consagrou Mariana Moreno como a melhor atriz daquele ano.

Lançamento

Na quarta, 19, dia da estreia do espetáculo, a Companhia celebra 15 anos com o lançamento do livro “Dramaturgias Voadoras”,a partir das 21h. Idealizado por Djalma Thürler, o livro bilíngue – português e espanhol – conta a história do grupo teatral e traz os textos das peças “O diário de Genet”, “Três cigarros & a última lasanha” e “O outro lado de todas as coisas”. Além das dramaturgias dos espetáculos, o livro traz dois ensaios sobre o trabalho da Companhia.

