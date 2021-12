Espetáculo 'Que os outros sejam o Normal' estreia no Teatro Sesi

Estreia nesta sexta-feira, 7, no Teatro Sesi Rio Vermelho, o espetáculo ‘Que os outros sejam o Normal’, dirigido por Djalma Thürler. A temporada segue até o dia 16, com sessões de sexta a domingo, às 20h. Os ingressos custam R$ 30 e R$ 15.

Realizada pela companhia ATeliê voadOR, a montagem traz os atores Duda Woyda e Mariana Moreno em uma dramaturgia crítica do mundo contemporâneo, as mazelas, a desordem aparente, os limites entre sanidade e loucura e as dualidades de pontos de vista sobre religião, política, gênero e sexualidade.

A peça convida o espectador a enxergar o “outro lado de todas as coisas” por meio de uma subjetividade plural e polifônica, potência de múltiplas éticas e estéticas da existência.

Com a peça, a Companhia interrompe o ciclo de quatro monólogos que circulam pelo país. O último deles, “Uma mulher impossível”, foi indicado a quatro categorias no Prêmio Braskem de Teatro 2017 e consagrou Mariana Moreno como a melhor atriz daquele ano.

