Espetáculo que homenageia Elza Soares, une realidade e ficção

Eduarda Uzêda

O espetáculo Se Acaso Você Chegasse – Uma Homenagem à Elza Soares, que mostras as diversas fases da vida da cantora carioca, aliada a uma narrativa ficcional, encerra este final de semana temporada no Espaço Cultural Barroquinha.

O público só tem amanhã e domingo, às 19 horas, para ver o espetáculo que tem texto de Elísio Lopes Jr (Tia Má com a Língua Solta) e direção de Antonio Marques (Pedaço de Mim).

A montagem, que apresenta canções do repertório da cantora, traz a atuação das atrizes Denise Correia, Lívia França, Josi Varjão e Clara Paixão, que representam a protagonistas, além dos atores Leonardo Freitas, Gilson Garcia e Agamenon de Abreu, que representa um homossexual que é fã da intérprete, que casou ainda criança (doze anos de idade) e teve uma vida marcada por muitas tragédias, como a morte de filhos.

Fatos marcantes

O diretor Antonio Marques , da Arte Sintonia Companhia de Teatro, conta que a iniciativa do projeto foi da atriz Denise Correia. "A partir daí começamos a pesquisar a vida de Elza e chamamos Elísio Lopes Jr, que disse que não queria fazer uma biografia e sim, mesclar a realidade e ficção", conta o encenador.

O diretor afirma que nesta temporada, para dar mais movimentação às cenas, ele chamou dois dançarinos: Davi Conceição e Irven Alves para participar da peça, que já foi assistida pela cantora e compositora, que venceu o Grammy Latino na categoria de melhor álbum de música popular brasileira, por A Mulher do Fim do Mundo (o que também é enfocado no espetáculo)

O musical enfoca desde a época em que Elza Soares ainda não era uma estrela até os dias de hoje. A partir daí é construída uma narrativa que mostra os percalços da vida de uma cantora que passou por muitos preconceitos pela sua origem pobre, sem falar no racismo.

Planeta Fome

Antonio Marques entrega que uma das cenas do espetáculo recria o momento em Elza com aproximadamente 13 anos vai ao programa de auditório de Ary Barroso. Mal vestida e ridicularizada pela plateia, ela ainda ouve do cantor Ary a seguinte pergunta: "De que Planeta você veio? " E ela prontamente: "Senhor Ary Barroso, eu estou vindo do planeta fome, do mesmo planeta seu". Depois que ela canta Ary decreta que estava nascendo uma estrela.

Marques afirma que também é mostrado o sofrimento de Elza pela perda de filhos e o seu reconhecimento pelos pares. Vale lembrar que aos vinte e sete anos, já atuando como cantora, Elza conheceu o famoso jogador de futebol Garrincha, que havia se divorciado. Por conta deste romance, ela também foi alvo de ofensas e teve sua casa alvejada por ovos e tomates.

Se Acaso Você Chegasse – uma homenagem à Elza Soares/ Sáb e dom, 19h / Espaço Cultural da Barroquinha / Praça Castro Alves, s/n, Centro / R$ 20 e R$ 10

