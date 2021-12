Espetáculo 'Quarteto' realiza curta temporada no Teatro do ICBA

O Teatro do Goethe-Institut (ICBA) recebe, entre 7 a 16 de junho, o espetáculo "Quarteto". A peça tem direção de Gil Vicente Tavares e será composta por seis apresentações feitas pelos atores Bertrand Duarte e Marcelo Praddo. As vendas são realizadas de forma antecipada no site Sympla ou na bilheteria do teatro (neste último, só em espécie, nos dias do espetáculo, a partir das 18h). Os ingressos custam R$ 30 (inteira) e R$ 15 (meia).

A performance marcou o retorno do ator Bertrand Duarte aos palcos baianos, depois de 28 anos dedicados ao cinema e à televisão. O artista divide a cena com Marcelo Praddo, ator integrante do Teatro NU, que foi indicado duplamente ao Prêmio Braskem de Teatro 2017 por sua atuação em "Os Pássaros de Copacabana" e em "Um Vânia, de Tchekhov".

O espetáculo "Quarteto" tem cenário e iluminação de Eduardo Tudella, figurino de Rino Carvalho e coreografias de Bárbara Barbará e Jorge Silva.

