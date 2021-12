Espetáculo "Procurando Nemo" chega a Salvador

Os amantes do filme Procurando Nemo, que acabou arrebatando o Oscar de Melhor Animação e indicação aos prêmios de Melhor Trilha Sonora Original, Melhor Edição de Som e Melhor Roteiro Original têm a oportunidade de assistir agora versão adaptada para os palcos do teatro.

Trata-se de Nemo - o Espetáculo, que estreou em São Paulo e agora chega a Salvador para apresentação no Teatro Castro Alves, sábado, 17, e domingo, 18, às 11h e às 15h30.

A iniciativa é do produtor, diretor e ator baiano Tiago Pessoa, que saiu de Salvador em 2003 para fazer teatro no Rio de janeiro, onde morou durante sete anos. Há quatro estabelecido em São Paulo, o intérprete, nesta montagem, assina a direção e a adaptação e a produção.

Baleia

A trama narra o dia a dia de Marley, que cria seu único filho Nemo com todo o cuidado. O pequeno e simpático peixe, entretanto, durante uma simples discussão foge e é capturado por um mergulhador.

Agora o pai precisa entrar em ação e parte numa busca por mar aberto, na esperança de encontrar seu filho.

Tiago Pessoa informa que "a peça tem cinco músicas compostas especialmente para o espetáculo. "Todas coreografadas para que as crianças se sintam no fundo mar durante as cenas".

Além do cenário com projeções e da confecção de uma baleia de dois metros, a peça traz outros atrativos: o cenário, os figurinos e os adereços são todos feitos com materiais recicláveis, a exemplo de garrafas pets, sementes, contas e papel maché.

O elenco traz ao palco Larissa Lessa, Wesley Covalaski, Marcela Arribet, Carlos Felipe, Aislan Merice e Delidia Duarte. Cenário, figurino e adereços são assinados por Kokocht.

Tiago Pessoa explica que saiu de Salvador por causa do curso de Improvisação, do Tablado, no Rio. Ele acabou fazendo outros cursos e peças , a exemplo das comédias Fui e Quem Não Vai? e Três Possibilidades.



Em São Paulo enveredou para o teatro infantil. Entre as montagens, A Dama e o Vagabundo, A Era do Gelo e Alice no País das Maravilhas.

