Espetáculo 'Ponto e Vírgula' é encenado até junho no MAB

Foi prorrogada até 3 de junho a temporada do espetáculo ‘Ponto e Vírgula - pequena pausa antes do fim’, do Núcleo Teatro Viável. As sessões acontecem aos sábados e domingos, às 17h, no Laboratório de Experimentação Estética do Museu de Arte da Bahia (Corredor da Vitória). Os ingressos custam R$ 20 (inteira) e R$ 10 (meia) e estão à venda no Sympla ou no local, uma hora antes das apresentações.

Com direção de Guilherme Hunder, a montagem conta a história de dois homens desconhecidos que se encontram em uma sala de espera, enquanto aguardam a chegada de um atendente. Os atores Wanderley Meira (Woyzeck, Dark Times, Sade, As Confrarias, Longa Jornada Noite Adentro), que também assina o texto, e Augusto Nascimento (Romeu e Julieta, Propriedade Condenada, Na Fila) vivem esses dois homens sem nome, identificados apenas pelas senhas de número 1 e 2.

Entediados com a demora, aos poucos, uma conversa se desenrola e cada um deles, com mais ou com menos disposição, deixam escapar suas questões com a vida e o motivo da espera. Com diálogo ágil, deixando escapar, ou quase desperdiçando palavras que revelam verdadeiros traumas, o constrangimento de não se conhecerem e a exposição em que se colocam às vezes constroem cenas hilárias. Em uma situação quase absurda, esses homens aproveitam esse tempo para se libertarem das angústias, tristezas, medos e gritos.

