Espetáculo Pindorama abre 8º IC - Integração e Conectividade

O espetáculo de dança contemporânea Pindorama, a mais nova criação da Lia Rodrigues Companhia de Danças (RJ), abre, nesta quinta-feira, 21, às 20 horas, no Instituto Federal de Educação - Ifba- no Canela, a oitava edição do projeto IC- Interação e Conectividade, realização do Dimenti Culturais, em parceria com Associação Conexões Criativas.

Pindorama completa a trilogia sobre a água, formada por Pororoca (2009) e Piracema (2010). "Desta vez, 11 dançarinos criam imagens de tempestades, ventanias, chuva e de corpos náufragos, entre outras que possam vir da imaginação do público", afirma Lia Rodrigues, que diz que os intérpretes trabalham com plástico e água.



O espetáculo, que tem entrada franca, é um dos sete que serão apresentados pelo projeto IC- Interação e Conectividade, que prossegue até o dia 30 e tem como slogan Arte, Tesão e outras Transas.



O foco tem sido sempre a dança, mas há um diálogo com outras linguagens, como o teatro, a música e o cinema.

Novidades

O coreógrafo Jorge Alencar, que responde como curador e é um dos integrantes da organização do evento, informa que este ano não faltam novidades no projeto, que recebeu R$ 300 mil de patrocínio, provenientes do Fundo de Cultura e Funarte.

"Além dos espetáculos e das performances, haverá um programa de web-rádio que receberá artistas para falar de suas obras e de seus processos criativos. Trata-se do Discoreografia, que acontece amanhã e nos dias 26 e 28. Também no Curta Teatro, cineastas baianos e pernambucanos dirigem, ao vivo, uma cena", frisa.



O Curta Teatro acontece segunda-feira, às 20 horas, na Casa-Museu Solar Santo Antônio, e terça-feira, no mesmo horário, no Icba.



Jorge Alencar justifica o slogan: "De uma forma ou de outra a paixão, o erotismo e a sexualidade aparecem em alguns trabalhos, como Reproduction, que mostra mulheres vestidas de homens e com gestualidade masculina (dias 28 e 29, no Instituto Feminino), e Tira Meu Fôlego, que fala da paixão (dia 27, no Teatro Icba)

Imagético

Premiada no Brasil e no exterior, a coreógrafa Lia Rodrigues, que assina a criação e coreografia de Pindorama, conta que o espetáculo estreou na França, foi apresentado no Rio de Janeiro e, antes de vir a Salvador, foi para a Alemanha, Bélgica e Portugal.

Lia lembrou da Oficina Nacional de Dança Contemporânea, idealizada e coordenada por Dulce Aquino, então diretora da Escola de Dança da Ufba. "A Oficina foi fundamental na minha trajetória artística", assegura.



Sobre o espetáculo Pindorama, conta que é dividido em três quadros. "No primeiro, nove pessoas se debatem, como uma só, numa sensação de tempestade. No segundo, o embate acontece entre cinco pessoas e, no terceiro, são as 11", revela a coreógrafa.



Mais informações: www. dimenti.com.br/ic8.

