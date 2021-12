Espetáculo 'Peter Pan' faz últimas apresentações

O Teatro Gil Santana - Caballeros de Santiago promove duas sessões do espetáculo infantil Peter Pan - Aventuras. A montagem pode ser vista neste sábado, 23, e domingo, 24, no Rio Vermelho, em Salvador. Os ingressos custam R$ 20,00 (Meia) e R$ 40,00 (Inteira).

No espetáculo, Peter Pan é um menino que vive na Terra do Nunca com a fadinha Sininho e se recusa a crescer. Todas as noites ele vai ouvir histórias na casa de Wendy. Só que numa dessas visitas ele perde sua sombra e descobre que Wendy e seus irmãos vão crescer.

