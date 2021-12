Espetáculo "Pele Negra, Máscaras Brancas" tem sessão extra neste domingo

O espetáculo "Pele Negra, Máscaras Brancas", está em sua última semana em cartaz, sendo apresentado entre 12 e 14 de abril, às 19h, no Teatro Martim Gonçalves, terá sessão extra neste domingo, 14, às 16h. A entrada é franca.

Encenado por uma diretora negra, Onisajé (Fernanda Júlia), o espetáculo é composto majoritariamente por negros e traz na codireção o professor visitante da Universidade Federal do Estado do Rio de Janeiro (UNIRIO), Licko Turle. No elenco estão 10 atores que foram selecionados em audição: Iago Gonçalves, Igor Nascimento, Juliette Nascimento, Manu Moraes, Matheus Cardoso, Matheuzza Xavier, Rafaella Tuxá, Thallia Figueiredo, Victor Edvani e Wellington Lima.

Aldri Anunciação, dramaturgo, conta que o espetáculo se baseia na tese homônima de Frantz Fanon e é uma obra de ficção que traz personagens analisadas pelo psiquiatra e filósofo. Ela repassa em três períodos: 1950, 2019 e 2888, e aborda o processo de colonização que construiu sofrimentos psicológicos em negros.

