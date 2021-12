Espetáculo "Pecados de Vênus" chega a Salvador nesta sexta-feira

“Os Pecados de Vênus”, espetáculo que marca a formatura do primeiro Curso Livre de Teatro, da Universidade Federal do Oeste da Bahia (Ufob), chega a Salvador nesta sexta-feira, 10. A convite do Coletivo Quatro, a peça será apresentada no Galpão Wilson Mello, no Forte do Barbalho, às 20h. O evento tem entrada gratuita.

“Os Pecados de Vênus” conta a saga de uma trupe teatral mambembe que circula de cidade em cidade levando sonho para as pessoas. A história se passa em Mirante do Sul, onde o grupo chega para ficar durante um dia e seguir estrada. Lá eles conhecem o prefeito e sua família. A partir daí, a vida de artista, a posição da mulher, as relações humanas e a busca de sonhos são contadas por meio de uma comédia romântica, apresentando diversos tipos de personagens e música ao vivo.

O espetáculo já circulou pelas cidades baianas de Serra do Ramalho, São Félix do Coribe e Santa Maria da Vitória com um público de mais de 600 espectadores.

Serviço

O quê: Espetáculo “Os Pecados de Vênus”

Onde: Galpão Wilson Mello (Forte do Barbalho)

Quando: 10 de março, às 20h

Entrada: Gratuita

adblock ativo