Espetáculo 'Oxum' estreia no Teatro Vila Velha nesta quinta

Estreia nesta quinta-feira, 11, no Teatro Vila Velha, o espetáculo ‘Oxum’, que aprofunda o intercâmbio entre tradição e contemporaneidade, trazendo um discurso que pensa no protagonismo feminino. A montagem do Núcleo Afrobrasileiro de Teatro de Alagoinhas (Nata) fica em cartaz até 21 de outubro, com sessões de quinta a sábado, às 20h, e domingo, às 19h. Em novembro, o espetáculo volta para mais quatro apresentações, entre os dias 22 e 25, nos mesmos dias e horários.

Com direção do coreógrafo Zebrinha, direção artística de Fernanda Júlia e dramaturgia de Daniel Arcades, a peça traz quatro qualidades de Oxum: Opará – Justiceira e guerreira; Okê ou Loke – caçadora; Abotô ou Yaboto – é a origem de Oxum, relacionada ao parto e ao nascimento e ao encantamento; e Ijimu, a feiticeira e senhora da fecundidade.

Há ainda a referência a Yami, mãe ancestral, síntese e geratriz do poder feminino. Na poética do Nata, cada Oxum é interpretada pela atriz que tem o arquétipo correspondente a qualidade. Para escolher essas qualidades, a voz – o lugar de fala – das atrizes se tornou algo importante. Oxum é um mergulho no autocuidado entre mulheres negras.

Para ‘Oxum’, o grupo convidou mais três atrizes – Fernanda Silva, Ive Carvalho e Tatiana Dias -, que foram selecionadas através de audição. Fazem parte do elenco os integrantes do grupo: Fabíola Nansurê, Antônio Marcelo, Daniel Arcades, Thiago Romero - que assina a direção de arte - e Nando Zâmbia, que assina a iluminação e a coordenação técnica da peça. Para completar o quadro de interpretes, o grupo traz a cantora Joana Boccanera, que também assina a preparação vocal.

Oxum – divindade ligada ao amor, ao encantamento, também é guerreira e é senhora da fecundidade - convoca as divindades femininas para darem um basta nos homens, que estavam concebendo o mundo sem elas e as colocando apenas em funções de execução.

De acordo com Daniel Arcades, a dramaturgia em Oxum aprofunda o processo de pesquisa feito nos trabalhos anteriores do Nata. “Mantêm o lírico-narrativo aliado a presença das vozes políticas femininas. A grande novidade é esse lugar de fala. Durante muito tempo, o NATA foi majoritariamente masculino. Em Oxum, ao trazermos quatro atrizes, o grupo passa a ser mais feminino, interferindo na dramaturgia”.

