Espetáculo "Ópera do Malandro" chega a Salvador

Uma das obras mais conhecidas de Chico Buarque, a "Ópera do Malandro" fica em cartaz sexta, 16, e sábado, 17, às 21h, e domingo, 18, às 19h, no Teatro Castro Alves, em Salvador. Os ingressos custam R$ 25 (inteira).

Quase quatro décadas após a estreia original (1978), o malandro surgiu na praça outra vez em uma nova montagem, com direção de João Falcão. A atual versão tem elenco basicamente masculino, com uma única atriz, Larissa Luz.

Inspirado em "A Ópera do Mendigo" (1728), de John Gay, e em "A Ópera dos Três Vinténs" (1928), de Bertolt Brecht e Kurt Weill, o musical conta a história do contrabandista Max, que casa em segredo com Teresinha, filha de Duran, poderoso dono de bordéis e cabarés da Lapa dos anos 40.

