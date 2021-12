Espetáculo "O Santo e a Porca" estará no Espaço Xisto Bahia Neste fim de semana

Chega em Salvador pela primeira vez o espetáculo "O Santo e a Porca". A peça será apresentada nesta sexta-feira, 9, e sábado, 10, às 19h30, no Espaço Xisto Bahia, localizado nos Barris. Os ingressos custam R$ 20 (inteira) e R$ 10 (meia), e podem ser adquiridos na bilheteria do local.

Escrita por Ariano Suassuna, "O Santo e a Porca" foi indicado ao Prêmio Braskem de Teatro em 2017. O espetáculo é produzido pela Companhia AcorDada e retrata o cotidiano de uma família tradicional que reside no interior do sertão. A trama é desenhada com uma sequência de acontecimentos engraçados e envolvido com reviravoltas. Embora seja uma comédia, a trama busca promover uma reflexão sobre a relação do ser humano com o mundo físico e espiritual, representados pela porca e por Santo Antônio, respectivamente.

Os personagens deste espetáculo representam as diferentes classes sociais e visa apresentar uma crítica em relação à dificuldade de viver no Nordeste brasileiro. O tema principal é a avareza, visto que o protagonista, o velho Euricão Arábe, acredita que vai perder todo o dinheiro que guarda em uma porca velha de madeira.

