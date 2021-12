Espetáculo "O Pequeno Conselheiro da Rainha" estreia em SSA

O espetáculo infato-juvenil "O Pequeno Conselheiro da Rainha", do diretor Walter Rozadilla, estreia no Teatro Jorge Amado, em Salvador, aos sábados e domingos nos dias 23, 24, 30 e 31 de agosto, e também nos dias 6 e 7 de setembro, às 16 horas, com sessões especiais às 11 horas nos domingos 24 de agosto e 7 de setembro. A meia entrada custa R$ 25 e a inteira, R$ 50.

A cênica propõe uma reflexão sobre a necessidade da erradicação do trabalho infantil, além de retratar a importância da vivência integral da infância. Em um reino chamado Lisarb, uma rainha má obriga todas as crianças a trabalharem, mas, uma delas escapa e tenta mostrar que é possível viver em um mundo sem trabalho infantil.

adblock ativo