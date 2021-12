Espetáculo O Pão e a Pedra estreia nesta quarta em Salvador

A greve dos metalúrgicos de 1979, no ABC paulista, que conseguiu adesão de mais de 150 mil trabalhadores, foi marco no movimento sindical brasileiro. Para refletir sobre este fato, além de levar ao palco histórias de aprendizados políticos e de luta pela sobrevivência, a Companhia do Latão, grupo teatral de São Paulo, traz a Salvador o seu mais novo espetáculo, qu estreia nesta quarta-feira, 27, às 19h, no Teatro Vila Velha

Trata-se da montagem O Pão e a Pedra, que mescla elementos realistas, fantásticos e documentais. A ideia é suscitar a reflexão crítica, aliás, uma característica da trupe de 20 anos de existência, que vem fundamentando seu trabalho na ideologia dialética do dramaturgo alemão Bertolt Brecht.

Este trabalho é inspirado em episódios da histórica greve dos metalúrgicos do ABC. "Não é uma peça da atualidade, mas impacta por traduzir sentimento do nosso tempo", afirma o diretor Sérgio de Carvalho, também responsável pela concepção do projeto e pelo roteiro final.

Complexidade

"Estudando este movimento, que tem grande complexidade, percebemos que ele teve três grandes forças: o movimento sindical, a igreja católica progressista, influenciada pela Teologia da Libertação, e a mobilização estudantil de esquerda. Então a peça traz esta complexidade com a luta de pessoas que estão neste processo", complementa.

"Na trama, há a estudante que se disfarça de operária para fazer a propaganda ideológica, a mulher operária que se disfarça de homem para melhorar de vida, os policiais que se infiltram no movimento grevista...", diz.

"Tentamos mostrar as contradições, as dificuldades, os diferentes pontos de vista em situações como esta, o aprendizado político...", ressalta Carvalho. A igreja também é representada.

A dramaturgia foi sendo escrita seguindo as propostas dos atores e contou com a colaboração de uma equipe de pesquisadores, entre os quais Julian Boal. No elenco, 10 atores, incluindo Helena Albergaria, Ney Piacentini, Rogério Bandeira.

Execução ao vivo

A direção musical e a execução ao vivo estão a cargo de Lincoln Antonio, do grupo musical A Barca, que volta a colaborar com a Companhia do Latão depois de 15 anos. A estética do grupo se mantém, como a ironia reflexiva, a presença da música (piano, percussão e bateria) e a prioridade do discurso em relação ao cenário e elemento cênico.

Na sexta-feira, 29, às 15 horas, antes do espetáculo, a Companhia do Latão promove debate sobre a peça, que tem duração de 2 horas e 50 minutos, com pequeno intervalo. Curiosidade: a peça chegou a ser debatida também na seção de política do jornal Folha de S. Paulo (onde recebeu chamada de primeira página) e na revista Carta Capital (editorial de Mino Carta).

Lula lá

O discurso do ex-presidente Lula, enquanto metalúrgico, é visto através de material documental. Vale lembrar que a greve terminou com a prisão dele, que foi enquadrado na Lei de Segurança Nacional.

Enfim, a peça da Companhia Latão reflete, através de ficção, apoiada em realidade, personagens que não têm consciência de tudo, que estão no olho do furacão e que terão que se posicionar em meio a estratégias de avanços e recuos de negociações.

O Pão e A Pedra traz palco circular giratório (cena representativa das linhas de montagem) e peças do emblemático fusca Volkswagen.

