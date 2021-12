Espetáculo "O Musical Mamonas" terá sessão gratuita no Parque da Cidade

Os fãs de Mamonas Assassinas poderão relembrar os grandes sucessos da banda neste sábado, 7. A partir das 17h o público já poderá conferir as ações do evento e às 19h a encenação será iniciada. "O Musical Mamonas" será apresentado no Parque da Cidade e a entrada é gratuita. Salvador é primeira cidade que receberá o formato do espetáculo a céu aberto.

Com apresentação única, o projeto não será feito apenas no palco. Haverá um foyer no local e também a presença de DJ's, que animaram o público presente antes do início do musical. Dinho, Bento, Samuel, Júlio e Sérgio serão relembrados em uma peça que tem no repertório as músicas famosas da banda, que fazem sucesso até os dias de hoje, "Vira-Vira", "Robocop Gay", "Sabão Crá-Crá" e "Pelados em Santos" serão algumas dos hits presentes no espetáculo.

adblock ativo