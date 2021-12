Espetáculo 'Ô Inho... E eu?' aborda questões sobre violência doméstica

Com uma temática voltada para as questões da violência contra a mulher, o espetáculo 'Ô Inho... E eu?' será realizado na sexta-feira, 23 , às 19h, com entrada gratuita no Centro de Estudos dos Povos Afro-Índio-Americano (Cepaia-Uneb), localizado no Santo Antônio Além do Carmo, no Pelourinho, em Salvador.

A peça tem como objetivo levar o público a refletir sobre os tipos de repressão e silenciamento de mulheres que são violentadas e que por medo ou ameaça, acabam não denunciando ou pedindo ajuda.

A temática também envolve questões como autoestima, valorização feminina e a lei de proteção das mulheres, a Lei Maria da Penha.

