Espetáculo 'O Grande Circo Mágico' tem apresentações no Teatro Sesc

O Grande Circo Mágico chega na capital baiana com duas apresentações inéditas no próximo sábado, 14 e domingo, 15, no Teatro Sesc Casa do Comércio.

O espetáculo voltado para a família tem foco artístico e pedagógico para crianças de dois à sete anos, conta a história do circo, sua origem, evolução e peculiaridades com um resgate e preservação da cultura circense brasileira.

“Propomos um gênero de espetáculo voltado principalmente para esclarecer em linhas rápidas a história do circo, que é intensa e espalhada por todo globo terrestre. Através desse espetáculo cênico oferecemos ‘uma pincelada’ sobre alguns vieses importantes de uma história especial, dessa arte milenar”, afirma Fernanda Fernandes, diretora do projeto.

O elenco com três atores que se transformam em mestres de cerimonias do Circo, conta uma história junto aos artistas circenses que apresentarão números exclusivos de malabares, lira, trapézio, perna de pau, adágio, truques mágicos, além dos palhaços, Zé Butina e Batatão.

Os ingressos podem ser adquiridos na bilheteria do teatro e no site Ingresso Rápido. A realização local é da Tereza Sales Produções, na direção e criação do projeto, a F2 Produções, roteiro e direção do mestre em performance, Bruno Peixoto e parceria com Circo Lahetô.

adblock ativo