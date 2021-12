Espetáculo O Galo estreia em Salvador

O universo do escritor Gabriel García Márquez (1927 - 2014), Prêmio Nobel de Literatura em 1982, chega aos palcos baianos. Trata-se do espetáculo O Galo, inspirado na obra Ninguém Escreve ao Coronel, do colombiano.

A peça, direção do cubano Luis Alonso, com os atores Claudia Di Moura (As Velhas) e Lucio Tranchesi (Salmo 91), estreia neste sábado, no Teatro Gregório de Mattos, às 19 horas. Claudio Lorenzo assina a dramaturgia que prioriza o feminino.

A trama traz a história de um coronel que vive esperando, sem nunca receber, correspondência sobre o pagamento de sua aposentadoria pelo correio. Ao seu lado, apenas a mulher (que nesta adaptação ganha vigor e quem, de certa maneira, dá ritmo à encenação) e um galo de briga que pertencia ao falecido filho do coronel, morto em circunstâncias misteriosas.

Esperança

Márquez utiliza a espera, como metáfora da esperança, para falar da condição humana em regimes de opressão. Na obra original, a pobreza, a falta de direitos, o isolamento e a censura não impedem o coronel de esperar uma carta que nunca chega, mas que ele não desiste de acreditar que vai chegar algum dia.

O coronel também mantém, apesar de todas as dificuldades econômicas, um galo, presente do filho morto (a peça faz alusão aos desaparecidos pelos regimes ditatoriais), pois acredita que ele pode se sair vencedor de briga de rinha. O galo, entre outras leituras, pode ser visto como símbolo do ideal de luta, de resistência.

Coincidências

A iniciativa da montagem é da atriz Claudia de Moura, reconhecida pelo talento pelos pares. "Este é um projeto recheado de coincidência. Basta dizer que a montagem fala de 15 anos de espera e há exatos 15 anos que tento montar este texto. Outra coisa interessante é que fui casada com um coronel e há seis anos aguardo os trâmites burocráticos para receber a pensão a que tenho direito", diz.

A intérprete complementa sobre O Galo: "É uma grande história de amor, de esperança dentro de um mundo burocrático e sem direitos".

Já o ator Lúcio Tranchesi entrega que, além de atuar, ele e Claudia de Moura executam algumas canções (o repertório inclui músicas interpretadas pela cantora chilena Violeta Parra). "Meu maior desafio foi o de traduzir este espetáculo, que diz muito da nossa realidade latina", diz.

Minimalista

O diretor Luiz Alonso afirma que o cenário, assinado por ele e Zuarte Jr, é minimalista e que o foco mesmo é no trabalho do ator e na interpretação. Acrescenta que a peça é ganhadora do edital Arte em Toda Parte, no valor de R$ 50 mil.

O publico verá os intérpretes atuarem no miolo do palco como se fosse rinha de galo (eles são personificados como lutadores de uma realidade hostil e degradante).

De acordo com Zuarte Jr, grades são utilizadas tanto como apoio, quanto como elementos que dificultam a ação cênica dos personagens. Estes utilizam figurinos de restos de agasalhos de tricô. Uma alusão clara à pobreza, aos restos de vida, de esperança, de dignidade, etc.

Realidade atual

"Minha tentativa de escrever foi a partir do olhar feminino", afirma o dramaturgo Claudio Lorenzo. Ele acrescenta que o texto faz eco com o momento do país. "De certa forma esperamos novos avanços em meio ao retrocesso de tantas conquistas e ideais", finaliza.

O Galo/ Estreia: Sab, 19h /de qui a dom, 19h / Até 23 de outubro/ Teatro Gregório de Mattos / Pça Casro Alves, S/N / R$ 30 e R$ 15 (meia) / 16 anos

adblock ativo