Espetáculo 'O Corrupto' entra em cartaz no Café-Teatro Rubi

O espetáculo 'O Corrupto', do ator baiano Frank Menezes, estreia no próximo dia 16, no palco do Café-Teatro Rubi, no Wish Hotel da Bahia.

A peça conta de forma divertida, a história de um professor em uma sala de aula de um curso de corrupção, que ensina seus alunos (o público) a aplicarem a solércia, a lábia, a argúcia, a agudeza, o paleio, a esperteza para “se dar bem” na vida. De maneira lúdica, inteligente e divertida, o personagem instruí os alunos com elementos e artifícios para a composição do “corruptus ativus”, um indivíduo acima de qualquer suspeita, mas que está por trás de todos os grandes golpes morais e financeiros da humanidade.

O espetáculo tem a direção de Marcelo Praddo e discute os vários aspectos da corrupção na política, nas diversas religiões, nas instituições públicas e nas empresas privadas. O personagem questiona: será que é só entre os políticos e empresários que ela existe? Em que situações do dia a dia ela está presente?

adblock ativo