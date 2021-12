Espetáculo 'Nelson Freitas e Vocês' mostra aos baianos a verve cômica do ator

Reconhecido por personagens hilários e populares como Carretel (par com a atriz Fabiana Carla), Dorgival e o Leozinho (da dupla com Marcia, personagem de Maria Clara Gueiros), do programa global Zorra Total, o ator e humorista Nelson Freitas traz a Salvador o espetáculo "Nelson Freitas e Vocês", que será apresentado no Teatro Castro Alves, neste domingo, 27, às 20h.

O artista, que recentemente mostrou seu talento como cantor no quadro Show dos Famosos, no Domingão do Faustão (ele homenageiou Psy, com o hit Gangnam style; Bono Voz, do U2 e Tina Turner), agora, de "cara limpa", sem caracterização, apresenta histórias engraçadas.

O ator não representa nenhum personagem. "Falo das peculiaridades dos relacionamentos, inclusive na maior idade e das novas tecnologias", diz. Vale lembrar que o show de humor, chegou a ser dirigido por Chico Anysio — "Meu maior ídolo" –, que, de acordo com Nelson Freitas, foi um verdadeiro mestre na sua carreira profissional.

Canções infantis

"Chico, por exemplo, afirmava que era preciso ter muito cuidado com a interatividade com a plateia. Ele sempre falava que não era legal constranger o público", acrescenta o humorista.

Freitas, no show, também faz uma crítica bem humorada das músicas tocadas na infância a exemplo de Boi Boi da Cara Preta e O Cravo Brigou com a Rosa.

Laureado com o Press Award (Prêmio da Comunidade Brasileira nos Estados Unidos), como o Melhor Comediante do ano de 2009, Nelson Freitas tem boas lembranças de momentos vividos em Salvador.

Oficial da Marinha

Muitos não imaginam que Nelson Freitas formou-se em Oficial da Marinha Mercante. "Meu coração é baiano. Foi na Bahia, inclusive que decidi não trabalhar mais em um navio e lembro que em um carnaval baiano quando ouvia o hit We Are Carnaval e uma música de Gerônimo, que também decidi que iria assumir definitivamente a carreira artística.

Talento nunca lhe faltou. Ele conta, entre risos, que jovem chegou a estudar um ano no Colégio Militar da Pituba e já fazia imitações hilárias de Elvis e Charles Brown que deixavam seus superiores "loucos" com suas artes.

O ator, que depois que deixou a Marinha se graduou em Análise de Sistema pela PUC, diz que se sente realizado com o que faz, recordando que sua família tem dons artísticos (os avós, por exemplo, eram trapezistas de circo).

Relação antiga

A relação de Nelson com a música não é de hoje. Ele fez inúmeros musicais no teatro, trabalhando com vários diretores do gênero, como Wolf Maya, Jorge Fernando, Cininha de Paula e Flávio Marinho.

O humorista também anuncia que após 16 anos retornará às novelas. Trata-se de Tempo de Amar, das 18 horas, com estreia prevista para setembro, que tem direção de Silvio de Abreu, o mesmo autor do seu último folhetim, Filhas da Mãe. Ele será um advogado marido da personagem da atriz, Déborah Evelin.

No cinema, Nelson Freitas recentemente participou de dois filmes: A Festa da Firma, direção de André Pellenz, e Ela é o Cara, de Leandro Neri. E mais: ele está bolando um novo espetáculo, que terá uma orquestra no palco. "Vou contar a história de mundo, através da música", finaliza.

Nelson Freitas e Vocês / Dom, 20h/ Teatro Castro Alves / Praça Dois de Julho, s/n, Campo Grande (3003-0595) / Ingressos: R$ 90 e R$ 45 (das filas A a P); R$ 80 e R$ 40 (das filas Q a Z6) ; R$ 60 e R$ 30 (das filas Z7 a Z11)

