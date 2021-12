Espetáculo natalino de A Bela e a Fera chega a Salvador

Salvador vai receber nos dias 24 e 25 de novembro o espetáculo "O Natal Encantado da Bela e a Fera", que ficará em cartaz no Cine-Teatro Sesc Casa do Comércio. A montagem, que possui recursos cinematográficos, tem duração de 60 minutos e os personagens interagem com o público.

Na história, a Bela e a Fera vivem felizes no castelo encantado. É época de natal e Madame Samovar, Zip, Horloge e Lumière se lembram do último natal que tiveram, quando Bela quis fazer uma festa de natal no castelo - o que não ocorreu por ser a data menos querida pela Fera. Foi justamente no Natal que ele adquiriu sua aparência animalesca e mesmo com todo o desprezo que Fera sente pelo Natal, Bela faz de tudo para despertar o espírito natalino nos moradores do castelo da Fera.

