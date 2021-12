Espetáculo mostra relação entre mestre e discípulo

A Companhia da Outra, integrada pelas atrizes Elisa Lucinda e Geovana Pires, apresenta aos baianos adaptação inédita para o teatro do texto "Notas Para a Recordação de Meu Mestre Caieiro", de Álvaro de Campos, um dos heterônimos do poeta português Fernando Pessoa (1888-1935).

Trata-se do espetáculo "A Natureza do Olhar", que está em cartaz no Teatro Jorge Amado, na Pituba, nesta sexta, 26, e sábado, 27, às 21 horas, e domingo, 28, às 20 horas.

A atriz Elisa Lucinda conta que a montagem descreve uma relação entre mestre e discípulo, acrescentando que ela interpreta Álvaro de Campos e Geovana, Alberto Caeiro, outro heterônimo do poeta português.

"O público vai ver um embate de duas naturezas diferentes de olhar o mundo. Enquanto Álvaro de Campos é um engenheiro, que tem uma postura mais cartesiana, mais lógica, Alberto Caeiro é mais filosófico, pensa de forma simples", acrescenta a atriz e poeta, que, além de atuar com Geovana, assina pesquisa e adaptação do texto, que tem supervisão de Amir Haddad. A música original é assinada por Carlos Malta.

Identificação

A peça, que já foi apresentada em São Paulo, no Rio e no Ano Brasil em Portugal, pátria de Pessoa, em 2012, tem 1h15. Elisa garante que o público vai se emocionar.

"A plateia se identifica com Álvaro e quer levar o Caeiro para casa", diz, entregando que no espetáculo há um prólogo sobre Fernando Pessoa para aqueles que não conhecem a fundo o poeta lusitano.

E mais: a atriz adianta que ela trará para Salvador a obra "Fernando Pessoa, um Cavaleiro do Nada", seu 16º livro e o primeiro romance de sua carreira literária. Eles poderão ser adquiridos no teatro.

"Quero enfatizar que o espetáculo não é um recital. É uma montagem construída com base dramatúrgica", frisa Elisa, que também faz questão de sublinhar que a Companhia da Outra desenvolve um linguagem de teatro essencial, debruçando sobre a palavra.

O humor está presente na trama de prosa poética que dá conta das inquietações da alma humana.

Defesa

Elisa Lucinda, que recentemente se envolveu na polêmica do seriado "Sexo e as Negas", saindo em defesa do ator e dramaturgo Miguel Falabella, destaca que não gosta dos radicais. "A sexualidade pode ser discutida de maneira respeitosa", ressalta.

Ela desenvolve em Salvador um trabalho que relaciona poesia com adolescentes que cumprem medidas sócio-educativas. "Palavra é mãe e forma identidades. A poesia é construtora de cidadania", finaliza a intérprete.

adblock ativo