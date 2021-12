Espetáculo mostra lado cruel do universo infantil feminino

Quatro garotas contam histórias, misturando realidade e fantasia. De que falam? No discurso de cada uma, que mescla inocência e perversidade, a visão pessoal sobre o mundo dos adultos. Temas como amor, feminilidade, misogenia, status social, corpo feminino e homossexualidade são abordados.

Trata-se do espetáculo Foi Você Quem Pediu Para Eu Contar Minha História (Neuf Petites Filles (push & pull no original), que finalmente chega a Salvador.

A montagem, que traz no elenco as atrizes Bianca Castanho, Karla Tenório, Fernanda Vasconcellos e Talita Castro, será apresentada no Teatro Sesc Casa do Comércio, nesta sexta, 7, e sábado, 8, às 21 horas, e domingo, 9, às 20 horas.

O texto, adaptação de Thereza Falcão, é da francesa Sandrine Roche. A direção é de Guilherme Piva, que, ao longo de duas décadas na TV, atuou em mais de vinte e cinco novelas, minisséries e especiais. O espetáculo, que mostra um lado cruel da infância, foi produzido por Paola Oliveira.

Acidez e ironia

O diretor Guilherme Piva afirma que seu maior desafio foi o de não infantilizar as atrizes para não cair na construção caricatural. "O que me interessou foi trazer ao palco o estado infantil e a agilidade e rapidez com que as crianças entram e saem de histórias e estados emocionais", frisa.

Ele acrescenta que trabalhou com as intérpretes "o tom de acidez e ironia", revelando que o palco é ambientado com balanço e equipamentos usados em parques infantis.

O diretor também confidencia que sempre teve curiosidade de saber "como as crianças que têm afeto interrompido conseguem sobreviver e se reorganizar".

A adaptação, de acordo, com Guilherme Piva, leva ao palco uma história fragmentada, em que o espectador faz sua própria interpretação do que vê, já que os relatos se misturam como peças de armar de um jogo.

Inédita

Neuf Petites Filles (push & pull), de Sandrine Roche, tem montagem inédita no Brasil. Foi o texto vencedor da Jornada de Lyon de Autores Teatrais 2011, sendo publicado pela Éditions Théâtrales.

A autora propõe um teatro que testemunha o estado da nossa sociedade atual. Seu texto já foi montado na França pelo encenador Philippe Labaune, tendo repercussão na imprensa.

Já Guilherme Piva estreou como diretor com o espetáculo A Mulher Que Escreveu a Bíblia. Este é o seu quinto trabalho de direção. "Gosto de dirigir atores", afirma Piva, que entre outros trabalhos na televisão atuou em Lado a Lado, Insensato Coração e Malhação. No cinema, entre outros filmes, atuou em Madame Satã.

