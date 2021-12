Espetáculo mostra homens e mulheres em pé de guerra

Duas noivas e um noivo, que foram abadonados no altar, além de um padrinho de casamento vivem uma situação inusitada: ficam presos em um elevador.

A partir daí começa uma guerra dos sexos entre eles, com acusações mútuas entre homens e mulheres, cada qual lançando no outro sua carga de frustração amorosa.

Para saber o final desta história de muito humor só assistindo ao espetáculo Abandonados por você, que está em cartaz no Teatro Jorge Amado, neste sábado, 16, às 20 horas, e domingo, 17, às 19 horas.



Assinam a direção André Di Paulo e o baiano Tiago Pessoa. Tiago afirma que trata-se de uma comédia onde o eterno conflito entre os sexos feminino e masculino vem à tona, acrescentando que " tenho certeza que o público vai se identificar com esta história, que também fala de amor".



Trama



Na trama, as personagens Marina tem claustrofobia, Suzana está estressada. Já os personagens Caco e Dudu ficam irritados com as duas. O zelador do prédio afirma que o socorro já foi chamado, mas que irá demorar algumas horas. Começa então um bate-boca. Eles tentando provar que as mulheres é que "aprontam", e elas tentando provar que os homens é que não são confiáveis.



Interatividade



Tiago Pessoa, que dirigiu as montagens infantis Nemo - O musical e Peter Pan, diz que todo mundo já passou por um rompimento amoroso, frisando que a peça fala deste tema de maneira leve e divertida.



Radicado no Rio de Janeiro, Tiago completa que "em determinados trechos da peça, o público também interage, participando desta discussão sobre homens e mulheres.



Abandonados por você traz no elenco Félix Graça, Paulo Tardivo, Thalyta Medeiros e Vivian Nagura. Estreou em março, em São Paulo, no Teatro Augusta. De acordo com Tiago, "a peça foi um sucesso. Em pouco mais de um mês passou de uma sala de 50 lugares para outra de 400 lugares".



Desafio



Para este trabalho, o diretor diz que seu maior desafio foi de exigir dos atores a naturalidade que o texto impõe. Ele diz que há quatro anos abriu sua própria produtora em São Paulo, mas "em Salvador meu coração bate mais forte".





