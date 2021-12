Espetáculo mostra histórias reais no Passeio Público

O espetáculo Marias da Luz, da Cia de Teatro As Graças, vai ser apresentado gratuitamente sábado, 21, e domingo, 22, às 16h, no Passeio Público, como uma das atrações do Festival Internacional de Artes Cênicas (Fiac).

Marias da Luz foi construido a partir de depoimentos de mulheres que frequentavam o Parque da Luz, o primeiro de São Paulo. Marivânia (Juliana Gontijo) é uma mãe que procura a filha Maria, desaparecida no Parque da Luz há muitos anos; Mariana (Daniela Schitini) é uma mulher dos anos 1910, que chega à Estação da Luz para encontrar o noivo que a abandona grávida; Maria Pequena (Eliana Bolanho), uma mulher que trabalha como prostituta no parque, abandonada na infância pela mãe na antiga rodoviária e Marileide/Biguá (Vera Abbud), fotógrafa, uma personagem que registra e interage com as histórias das mulheres.

