Espetáculo mistura a cultura popular com o universo circense

A história ficcional de um artista do interior da Bahia, que ao longo de sua trajetória acumula experiências artísticas como brincante, palhaço de circo, acrobata e ator. Esta é a trama do espetáculo Gennesius, que está em cartaz no Teatro Martim Gonçalves, de sexta a domingo, às 20 horas.



No palco, atores do premiado Grupo Finos Trapos,que anunciam para o próximo sábado, às 17 horas, o lançamento do livro Gennesius — Histriônica Epopeia de Um Martírio em Flor.

A autoria é de Roberto de Abreu, que assina a dramaturgia e a direção da montagem. O lançamento tem o selo da Editora Edufba. O ator Frank Magalhães informa que a peça, além das apresentações em Salvador, já realizou temporadas nas cidades de Vitória da Conquista, Caetité e Paulo Afonso.

Prêmios Vencedor do Prêmio Braskem 2007 na categoria melhor direção, Gennesius já conquistou outros troféus, como os prêmios Carlos Petrovich e Quintas do Teatro, ambos promovidos pela Funceb (Fundação Cultural do Estado da Bahia). Em 2009, integrou a programação do II FIAC (Festival Internacional de Artes Cênicas) em Salvador.

O texto também foi um dos quatro finalistas do Prêmio Luso-Brasileiro de Dramaturgia Antonio José da Silva, promovido pela Funarte e O Instituto Camões de Portugal.

Pesquisas De acordo com o ator Frank Magalhães, a peça é resultado de quase dois anos de pesquisa do grupo de Vitória da Conquista. "Na trama, um garoto, após a morte da mãe, é adotado pela mulher barbada de um circo", revela.

No elenco estão os atores Frank Magalhães, Polis Nunes, Ricardo Fraga, Shirley Ferreira e Yoshi Aguiar. A trilha sonora é do próprio Grupo de Teatro Finos. Na próxima semana, o grupo Finos Trapos apresenta outro espetáculo do repertório da trupe: O Alto da Gamela, em cartaz também no Teatro Martim Gonçalves.

