Espetáculo '#Mergulho' encerra temporada na Caixa Cultural Salvador

A última semana em carta do espaço Caixa Cultural Salvador (Carlos Gomes) abriga o espetáculo infantil “#Mergulho”, voltada especialmente para crianças com idade entre 1 e 6 anos. As apresentações serão nos dias 27 a 30 de outubro, na quinta e sexta-feira, às 10h, e no sábado e domingo, às 11h.

#Mergulho é uma peça teatral que conta a história de duas pessoas que vivem em universos diferentes, ele na terra e ela no mar. Os personagens buscam se encontrar e, para isso, precisarão da ajuda da plateia, momento da trama em que as crianças são convidadas a se tornar personagens ativas na história.

Os ingressos serão vendidos a partir das 9hr das quintas-feiras, para todas as sessões da semana, na bilheteria da própria Caixa Cultural Salvador. Um ingresso permite a entrada de uma criança e um adulto. A venda será limitada a duas unidades por pessoa.

