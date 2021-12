Espetáculo Me Brega, Baile! volta em cartaz Sala do Coro do TCA

O espetáculo Me Brega, Baile! acontece entre os dias 6 e 15 de março, na Sala do Coro do Teatro Castro Alves, em Salvador. O show acontece às 20h, com ingressos no valor de R$ 30 (inteira) e R$ 15 (meia), e são vendidos antecipadamente nas bilheterias do SAC ou pelo site Ingresso Rápido.

No palco se apresentam cinco bailarinos intérpretes-criadores homossexuais, que utilizam a dança de salão como discurso político para reivindicarem a liberdade de serem e de existirem.

A montagem, produzida pelo Coletivo Casa 4, questiona a heteronormatividade como padrão de comportamento nas danças de salão e sugere outras possibilidades de se pensar e praticar as danças a dois. Para isso, transforma o adjetivo “brega” em verbo e convida o “baile” - e por que não o espectador? - a se entregar à breguice, ao excesso, ao dramático, ao cafona.

“Em consonância, Me Brega, Baile! é um apelo para que nos deixem ser aquilo que queremos. Nos deixem usar salto, saia, brilho, paetê, vestido; dançar do jeito que a gente quiser, com quem a gente quiser, em qualquer ambiente, sem julgamentos, sem conservadorismo, sem amarras”, afirma o bailarino Guilherme Fraga.

adblock ativo