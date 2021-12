Espetáculo Mais Que Dilmais chega a Salvador

O espetáculo Mais que Dilmais, com o comediante mineiro Gustavo Mendes, chega a Salvador para apresentações no Cine-Teatro Sesc Casa do Comércio, nesta sexta-feira, 17, às 21h e 22h30 (sessão extra), sábado, 18, às 19h e 21h, e domingo, às 20h.

Além de imitar a presidente Dilma Rousseff, não faltam performances musicais do ator e humorista como Maria Bethânia, Alcione, Roberto Carlos e Ana Carolina. Gustavo afirma que a imitação da presidente começou como uma brincadeira entre amigos, de forma despretensiosa. "Gravamos um vídeo caseiro e ele virou grande sucesso na internet, nunca imaginei que fosse dar a repercussão que deu... Não imaginava que a Dilma fosse gostar, por exemplo... Ninguém falava de uma Dilma durona. Eu fiz essa Dilma mais agressiva e mais forte para ser diferente do que estava na TV", afirma.

Sobre se no espetáculo ele faz alusão à atual política brasileira, Gustavo Mendes destaca: "Meu texto possui muita pouca pegada política, mas, imitando a presidente, é impossível não entrar nos assuntos atuais e nos acontecimentos recentes da política brasileira". E complementa: "Meu objetivo é fazer as pessoas rirem. Consegui criar uma personagem que transita de um polo a outro sem se envolver com qualquer um deles.. Meu público é inteligente, separa bem as coisas. As pessoas amam, posição e oposição. Faço humor, não faço política", assegura.

Em relação às performances dos outros artistas, ele comenta que gosta de imitar somente quem escuta no seu dia a dia. "Na verdade, são artistas que sou fã. O humor eu dou ao imitá-los em situações inusitadas, como por exemplo, Maria Bethânia cantando Beijinho no Ombro, ou seja cantando funk".

Preconceito

O comerciante, ao imitar a presidente Dilma Rousseff, ganhou fama nacional, com mais de 15 milhões de visualizações no YouTube. A personagem fez tanto sucesso que Gustavo Mendes chegou a levar Dilma para a TV Globo, no programa Casseta & Planeta Vai Fundo.



Apesar da repercussão, o artista dribla o preconceito que o humor sofre. "As pessoas, em geral, são preconceituosas, seja o preconceito de uma religião, seja da questão sexual, enfim, há preconceito em todas as áreas. No humor, as pessoas pensam que devemos ser politicamente corretos e quando fugimos dessa linha subjetiva, corremos o sério risco de sermos taxados de malucos.. Sinceramente, não tenho esse medo e levo para o palco aquilo que acredito e busco, com o meu trabalho, diminuir preconceitos", diz.

Mas Gustavo se preocupa com a piada ofensiva: " O humorista não é um indivíduo isolado, mas um ser social, logo, todo seu discurso terá raízes na sociedade e na forma como este a enxerga. ... Muita gente passou a preocupar-se com a ofensa, só para causar um rebuliço, e esqueceu da piada. O público não ri da piada, mas da humilhação. E isso me preocupa", finaliza.

