Espetáculo leva ao público construção da linguagem infantil no Teatro ICBA

Buscando levar ao público a construção do vocabulário e da linguagem das crianças, o espetáculo 'O Mundo das Minhas Palavras' volta a cartaz para curta temporada, nos dias 11 e 12 de maio, às 11h e 16h, no Teatro ICBA, em Salvador. Os ingressos custam R$ 20 e R$ 10 e podem ser comprados no site do Symple.

O universo da peça é o espaço da subjetividade das crianças: colorido, não linear, mas, ao mesmo tempo fluido e em constante construção.

Com texto de Wanderley Meira, que divide a direção com Guilherme Hunder, O Mundo das Minhas Palavras tem no elenco Augusto Nascimento e Fernanda Beltrão, integrantes do Núcleo Teatro Viável.

O Mundo das Minhas Palavras foi indicado ao Prêmio Braskem de Teatro (2018) nas categorias Melhor Espetáculo Infantojuvenil, Melhor Texto, Direção de Movimento e Direção Musical.

