Espetáculo Lenda das Yabás estreia no Pelourinho

O espetáculo Lenda das Yabás estreia neste sábado, 1º, no Anexo do Theatro XVIII, no Pelourinho, em Salvador, e fica em cartaz aos sábados, até 27 de setembro. Os ingressos custam R$ 20 (inteira) e R$ 10 (meia).

Com direção de Fábio S. Tavares e interpretação de atores da Companhia de Teatro Terra Brasilis, a cênica traz os orixás em forma humana, apresentando a história da ancestralidade da cultura afro-brasileira, utilizando lendas de sete Yabás (orixás femininos): Yansã, Obá, Ewá, Oxum, Nanã, Otim e Yemanjá - descrevendo a fúria de um Deus (Olorum).

História

Revoltado com a destruição e discórdias que os homens vêm causando a aiê (Terra), Olorum infertiliza as mulheres, e prende a chuva para que a terra fique seca, causando a extinção da raça humana.

Exu, que consegue chegar a Olorum, tornando-se guardião do segredo que poderá salvar os homens e a Terra da destruição, busca vingança pelo mal que esses lhe causaram, exigindo festa e comida para revelar o segredo. Oxalá, então, vem ao reino de Xangô para selar a paz entre Olorum e os homens, transformando-os em orixás e conscientizando os seres de que todo ser vivo possui é capaz de se conectar com Deus, com base nas suas energias e ações emitidas.

