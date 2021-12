Espetáculo ‘Lágrima Alegria’ inicia temporada no Teatro Molière

Em nova temporada, a comédia dramática ‘Lágrima Alegria’, escrita e dirigida por Ana Cláudia Cavalcante, entra em cartaz neste sábado, 31, no Teatro Molière, na Aliança Francesa de Salvador. As apresentações acontecem aos sábados, ás 20h, e aos domingos, às 19h. Os ingressos custam R$ 30 ( inteira) e R$ 15 (meia).

O enredo apresenta a história de quatro jovens moradoras da Boca do Rio pressionadas pela polícia (estadual e federal) e por traficantes. Reunidas no salão Rainha do Mar, elas tentam achar uma saída para a situação, mas, a cada passo, ficam mais e mais comprometidas.

O cotidiano alegre e sofrido de jovens que vivem no bairro periférico é encenado por estudantes da Escola de Teatro da Universidade Federal da Bahia (Ufba). A preparação corporal dos atores e direção de movimento é de Bárbara Barbará. A direção musical está por conta de Luciano Bahia e o projeto de iluminação e cenografia é de Eduardo Tudella.

