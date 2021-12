Espetáculo Joelma celebra o Dia Internacional do Orgulho Gay

O drama de nascer em um corpo inadequado. Ter características físicas de homem, mas ter a alma, os pensamentos e as emoções de uma mulher. Este é o mote do espetáculo Joelma, que está em cartaz no Teatro Vila Velha somente nesta sexta-feira, 27, e sábado, 28, às 20 horas, e domingo, 29, às 19 horas.

A montagem, que traz à cena o premiado ator Fábio Vidal (Seu Bomfim), integra as comemorações do Dia Internacional do Orgulho Gay, cuja data é a deste sábado.



A trama traz a história de Joelma, uma das primeiras transexuais da Bahia, que saiu do município baiano de Ipiaú, distante cerca de 353 quilômetros de Salvador, na adolescência para reinventar a si mesmo em São Paulo.



Lá, Joelma, hoje com 69 anos, fez programas, trabalhou como garçonete e dançarina, retornando à cidade natal só no início dos anos 80, já casada com um

português.

Cinema e teatro



"Dirigi um curta homônimo de 20 minutos, em 2011, pois também nasci em Ipiaú e, quando descobri esta história, achei que deveria ser contada", afirma o cineasta Edson Bastos, que divide a direção e concepção da montagem com Fábio Vidal.



Ele conta que surgiu, então a proposta de Fábio Vidal, que atua no curta, de levar a história para o palco. "A nossa proposta foi a de estabelecer uma interação entre cinema e teatro. O filme todo é projetado em cena, entre outras referências, mas aprofundamos outros aspectos não mostrados no curta, como a infância de Joelma e a fase em que ela se estabeleceu em São Paulo na Estação da Luz" , acrescenta Bastos.

Matriz de mulher



O ator Fábio Vidal afirma que seu maior desafio na peça foi "gerar este personagem com a matriz de mulher, fugindo da criação do estereótipo efeminado. Foi embarcar na construção feminina".



O intérprete complementa: "Joelma traz pesquisa de fusão de linguagens: cinema, teatro e música, já que no palco é mostrada a cena de Joelma no Cabaré". Entre as referências musicais e sonoras estão Gal Costa, Lady Zu e Ângela Maria.



A narrativa também apresenta a trajetória religiosa da personagem, que hoje vive numa casa que é um misto de centro espiritualista e igreja.

Legítima defesa



Edson Bastos revela que a montagem também aborda a tentativa de morte a Joelma e ao seu companheiro. "Ela acabou matando um homem, mas foi absorvida por legítima defesa", informa.



Ronei Jorge e Luciano Simas assinam a trilha sonora; a luz é de Pedro Dultra, a cenografia de Luís Parras e o figurino é de Maurício Martins.

