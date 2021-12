Espetáculo itinerante busca educar para uso consciente da eletricidade

Nesta terça-feira, 8, quando as crianças e adolescentes do Colégio Estadual São Daniel Comboni, em Sussuarana, entraram no ônibus-palco da companhia de teatro de bonecos sobre rodas BuZum!, não esperavam assistir ao espetáculo cheio de luzes, cores e sons que estava por vir.

Com apoio do Ministério da Cultura e do Instituto CCR, a BuZum! estacionará este palco itinerante em mais duas instituições educacionais em Salvador, para 24 sessões gratuitas da peça Energia, que já foi apresentada em 250 municípios de oito estados brasileiros.

Para o produtor de campo da peça, Thiago Catelani, a sensação de trazer algo novo e diferente para crianças de diversos lugares é força motriz para o grupo. “Transformar um ônibus em uma sala de teatro, levar luz, som, palco para essa plateia é mágico. As crianças entram de um jeito e saem maravilhadas, com os olhos brilhando”, comemora Catelani.

A peça trata de uma criança que gosta de jogar videogame, mas deixa as lâmpadas de casa ligadas. Subitamente, as luzes desligam e, para poder voltar a jogar, o personagem deve responder a uma pergunta: “Como é que a energia nasceu?”. O objetivo é gerar reflexão sobre o desperdício de luz.

Para a atriz Kelly Guidotti, é importante que as crianças sejam educadas desde cedo para poupar energia. “O simples ato de desligar as lâmpadas já faz um efeito enorme durante a vida. Além disso, as crianças aprendem sobre a produção de energia”, explica Kelly.

Forma diferente

A aluna Micaela Santos, de 16 anos, apontou o que mais gostou: o assunto que ela estudou em sala foi abordado de forma diferente. “Eu fiquei mais interessada em estudar sobre energia agora. Trataram da importância do assunto de uma forma que eu nunca vi”, conta a estudante.

Já a estudante Emily Giovana, 13, gostou de ter presenciado um espetáculo direcionado à faixa etária dela. “Normalmente, essas peças são só para crianças. Gostaria de ver mais histórias diferentes e aprender como economizar energia”, afirma Emily.

Com direção de Wanderley Piras, o coletivo BuZum! se apresenta até a próxima sexta-feira na capital baiana.

O projeto em Salvador

O que: Espetáculo gratuito ‘Energia’, da companhia de teatro de bonecos sobre rodas BuZum!

Quando: A peça está sendo apresentada até 11 de novembro, nos horários das 9h, 9h40, 10h20, 14h, 14h40 e 15h20

Onde: Apresentações ocorrem no Centro de Atendimento Educacional Especializado Pestalozzi da Bahia (Ondina) e no Colégio Estadual Raphael Serravalle (Pituba)

Site: buzum.com.br; YouTube: /canalbuzum; Facebook: /ProjetoBuZum

