Espetáculo "Isto Não é Uma Mulata" é apresentado nesta quarta no TCA

A peça "Isto não é uma mulata", uma obra que provoca reflexões sobre a representação da mulher negra, abordando questões raciais e mitos da democracia racial brasileira, com pitadas de ironia e humor, será apresentada nesta quarta-feira, 07, a partir das 20h no palco da Sala do Coro do Teatro Castro Aves.

Estrelado pela artista Mônica Santana, o espetáculo vencedor do Prêmio Braskem de Teatro 2015, na categoria "Revelação", o solo teatral, questiona as formas de representação da mulher negra, que muitas vezes são reduzidas ao trabalho doméstico, à sensualidade da passista carnavalesca, ao corpo exuberante e ao serviço braçal. A obra incorpora elementos de cultura Pop, com apontamentos de teatro épico e depoimentos pessoais.

Os ingressos custam R$ 10 (meia) e R$ 20 (inteira) e podem ser adquiridos na bilheteria do teatro, nos SACs dos shoppings Barra e Bela Vista ou pelo site do Ingresso Rápido.

