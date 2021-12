Espetáculo inspirado na Guerra de Canudos estreia nesta quinta

Estreia nesta quinta-feira, 12, no Teatro Martim Gonçalves (Canela), o espetáculo 'Arraial', que mostra a peregrinação do líder religioso Antônio Conselheiro durante a Guerra de Canudos (1896). As sessões serão apresentadas até domingo, 15, às 17h e 20h, com entrada gratuita.

A quinta montagem do Coletivo Duo é uma adaptação da obra “Antônio Conselheiro”, escrita em 1975 por Joaquim Cardozo, que aborda o contexto histórico da Guerra. A adaptação mergulha ainda mais nas entrelinhas econômicas e políticas que anteciparam o confronto entre o Exército Brasileiro e os integrantes do movimento popular liderado por Antônio Conselheiro.

A peça tem direção de Saulus Castro, que lança em cena um paralelo dos problemas sociopolíticos, vivenciados na época pela população nordestina, com o momento atual do país. O elenco é formado por Antônio Fábio, Bira Freitas, Gabrielle Santana, Gésner Braga, Thiago Ribeiro e Hamilton Lima. Já a direção musical é assinada por Luciano Salvador Bahia.

adblock ativo