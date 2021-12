Espetáculo 'Inferno das Horas' chega ao Teatro Molière em setembro

O Teatro Molière (Aliança Francesa), localizado na avenida Sete, em Salvador, será palco do espetáculo "Inferno das Horas". A peça teatral estreia no dia 8 de setembro, a partir das 20h, e permanece em cartaz até o dia 30 do mês, com apresentações sempre às sextas e sábados.

A montagem mostra oito personagens, colocados frente a frente com a própria existência, em três histórias que se desenvolvem paralelamente. A cada cena eles percebem que é inevitável o confronto consigo, pois é preciso assumir os erros para seguir.

Encenada pelo Grupo de Teatro 702, a dramaturgia tem direção de Ronaldo Braga e é uma adaptação dos textos: Entre Quatro Paredes, de Jean Paul Sartre; O Marinheiro, de Fernando Pessoa e o livro bíblico de Jó. Os ingressos para a peça custam R$ 30 (inteira) e R$ 15 (meia) e podem ser adquiridas no local do evento.

