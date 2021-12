Espetáculo infantojuvenil reúne teatro, música, dança e circo

A união do teatro, música, dança e circo estará presente no espetáculo infantojuvenil A Menina Detrás das Nuvens. A peça é uma nova adaptação inspirada no texto de Carlos Augusto Nazareth e será apresentada aos domingos, de 2 a 16 de dezembro, às 16h, no espaço Lifecirco Salvador, na Rua Marquês de Monte Santo, Rio Vermelho.

No palco, o público irá conferir a história de Zefinha. Uma criança que vive distante da sociedade, atrás dos muros. Curiosa, ela busca saber se é naquele ambiente que deve cumprir seu destino. A mãe de Zefina, Sinhana tinha medo dos seus questionamentos e a madrinha Janú Sebás a visitava sempre, acompanhada de novidades da cidade. Essas visitas despertavam ainda mais a curiosidade de Zefinha, que queria entender esse mundo desconhecido.

Em um momento, Zefinha descobre que sua madrinha morreu e no momento de tristeza, foge sem direção até encontrar uma cigana, que apresenta a ela o circo, composto por riso, sons e fantasia.

A Menina Detrás das Nuvens possui encenação e adaptação de Tacira Coelho, atriz e diretora teatral, e também dos atores Diogo Watanabe, Gabys Lima e Lílith Marques. Os músicos Amannda Mattos, Babuca Gimaldi, Humberto Monteiro, cuidam da trilha sonora.

