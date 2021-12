Espetáculo infantojuvenil “O Mundo das Minhas Palavras” estreia no MAB

Estreia neste sábado, 30, no Museu de Arte da Bahia, o espetáculo infantojuvenil “O Mundo das Minhas Palavras”. A temporada segue até 8 de julho, com sessões aos sábados e domingo, às 11h e 16h. Os ingressos custam R$ 20 e R$ 10 e estão à venda pelo Sympla.

Com texto de Wanderley Meira – que divide a direção com Guilherme Hunder - a montagem do Núcleo Teatro Viável traz os atores Augusto Nascimento e Fernanda Beltrão em uma conversa sobre como os adultos, a educação formal e a sociedade disponibilizam as palavras para a construção da linguagem das crianças, e a maneira como elas vão capturando e guardando essas palavras, ao mesmo tempo em que constroem sua personalidade e seu discurso pessoal, social e político.

