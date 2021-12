Espetáculo infantojuvenil brinca com processo de construção da linguagem

Segue em cartaz até 29 de julho, no Museu de Arte da Bahia (Corredor da Vitória), o espetáculo infantojuvenil 'O Mundo das Minhas Palavras', que aborda o processo de construção do vocabulário e da linguagem. As sessões acontecem aos sábados, às 16h, e domingos, às 11h e 16h. Os ingressos custam R$ 20 e R$ 10 e estão à venda no Sympla.

A montagem do Núcleo Teatro Viável é uma conversa sobre como os adultos, a educação formal e a sociedade disponibilizam as palavras para a construção da linguagem das crianças. A peça trata ainda a maneira como o público infantil captura e guarda estas palavras, ao mesmo tempo em que constrói sua personalidade e seu discurso pessoal, social e político.

Com direção de Wanderley Meira, que divide a direção com Guilherme Hunder, a peça traz os atores Augusto Nascimento e Fernanda Beltrão, que se revezam entre papéis de adultos, crianças, palavras e outros personagens do mundo infantojuvenil, construindo a reflexão sobre o assunto.

“O universo do espetáculo é o espaço da subjetividade das crianças: colorido, não linear, mas, ao mesmo tempo fluido, e em constante construção – essa é a máxima que norteia a construção da encenação, do cenário, do figurino, da iluminação e dos efeitos que ambientam a cena, associada ao pensamento de viabilidade de execução que norteia o pensamento do Núcleo”, diz Wanderley.

