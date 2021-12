Espetáculo infantil 'Minha Vó Contou' estreia nova temporada em maio

O espetáculo infantil "Minha Vó Contou", da Companhia de Teatro Abismus, apresenta sua segunda temporada no mês de maio. As sessões acontecem sempre aos sábados, às 16h, no Teatro Molière (Aliança Francesa - Ladeira da Barra), com ingressos a R$ 20 (meia) e R$ 40 (inteira).

A peça - que reúne contação de histórias, teatro e música - traz como novidade a interação com a plateia, que assiste à história em cima do palco, junto com os atores. O público é convidado a interferir no enredo, criando um espetáculo novo a cada apresentação.

Em cena, os atores Ana Paula Borges, Catarina Brito, Clara Torres, Gabriel Nascimento, Isaac Ribeiro, Pedro Souza e Roberto Mezzottino se revezam na narração, sonoplastia e interpretação das cenas, mostrando às crianças formas possíveis de diversão e educação fora da televisão, dos tablets e jogos eletrônicos. O enredo é formado por temas do folclore brasileiro, através de contos africanos e histórias antigas.

